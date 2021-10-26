МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Чтобы понять судьбу рубля в будущем году, необходимо суммировать те условия, которые могут сложиться в ближайшие месяцы. На курс, как всегда, будут влиять внутренние и внешние факторы. Об этом рассказывает агентству "Прайм" ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"В 2022 году ставка российского Центробанка будет достаточно высокой. Предложений с подобной доходностью в мире весьма мало, а значит рубль будет оставаться одной из самых привлекательных высокодоходных валют", — отмечает он.

Ваш дом – "Газпром": Китай оставляет Европу без газа

Фактором сдерживания останется бюджетное правило, которое, фактически, нивелирует рост доходов от дорожающей нефти. Впрочем, российский экспорт богат не только нефтью, но и газом, металлами, удобрениями и сельскохозяйственной продукцией. Поэтому незначительный спад сырьевых цен, по мнению эксперта, вряд ли приведёт к какому-либо сильному давлению на российскую валюту.

Более существенное влияние на рубль может оказать политика ведущих центральных банков. В ФРС уже говорят о начале сокращения покупки облигаций с ноября текущего года. От Банка Англии ждут ужесточения денежной политики до конца года, да и в ЕЦБ подобные настроения усиливаются.

Аналитик рассказал, что готовит рублю следующий год

При отсутствии новых вирусных сюрпризов или неожиданных "черных лебедей" на финансовых рынках, предстоящий год может оказаться "более спокойным в экономическом и политическом плане". На первый план выйдут задачи поиска максимального дохода при относительно низких рисках.

"Рубль в этом смысле выгодно отличается от подавляющего большинства валют своей высокой доходностью, низкой долговой нагрузкой России и отсутствием двойного дефицита бюджета и счёта текущих операций. Поэтому смотрим в будущий год с надеждой, если не на существенное укрепление рубля, то на его относительную стабильность в диапазоне около 70,0-73,0 за доллар с незначительными отклонениями в течение года", — заключил аналитик.