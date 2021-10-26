Аналитик рассказал, что готовит рублю следующий год

МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Чтобы понять судьбу рубля в будущем году, необходимо суммировать те условия, которые могут сложиться в ближайшие месяцы. На курс, как всегда, будут влиять внутренние и внешние факторы.  Об этом рассказывает агентству "Прайм" ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"В 2022 году ставка российского Центробанка будет достаточно высокой. Предложений с подобной доходностью в мире весьма мало, а значит рубль будет оставаться одной из самых привлекательных высокодоходных валют", — отмечает он.

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Более того, если сбудутся прогнозы на замедление темпов роста цен, то рубль войдёт в полосу роста реальной доходности, полагает Кочетков. То есть инфляция будет ниже ставки. При варианте начала цикла смягчения рынок облигаций вновь окажется среди фаворитов для нерезидентов, как это было во втором квартале 2020 года, когда рубль стал одной из самых сильных валют в рамках острого периода пандемии. "Таким образом, внутренние условия денежной политики явно способствуют укреплению рубля", — говорит аналитик.   

Фактором сдерживания останется бюджетное правило, которое, фактически, нивелирует рост доходов от дорожающей нефти. Впрочем, российский экспорт богат не только нефтью, но и газом, металлами, удобрениями и сельскохозяйственной продукцией. Поэтому незначительный спад сырьевых цен, по мнению эксперта, вряд ли приведёт к какому-либо сильному давлению на российскую валюту.

Более существенное влияние на рубль может оказать политика ведущих центральных банков. В ФРС уже говорят о начале сокращения покупки облигаций с ноября текущего года. От Банка Англии ждут ужесточения денежной политики до конца года, да и в ЕЦБ подобные настроения усиливаются.

Монеты номиналом один рубль.

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"Однако график оценки вероятности роста ставки в США указывает на то, что её значение в ближайшие 1-3 года вряд ли превысит 1,25%. При инфляции около 2% это будет означать отрицательную доходность в долларе. Если же российская инфляция окажется ниже ключевой ставки ЦБ РФ, то разница в доходностях будет играть на стороне рубля", — полагает Кочетков.

При отсутствии новых вирусных сюрпризов или неожиданных "черных лебедей" на финансовых рынках, предстоящий год может оказаться "более спокойным в экономическом и политическом плане". На первый план выйдут задачи поиска максимального дохода при относительно низких рисках.

"Рубль в этом смысле выгодно отличается от подавляющего большинства валют своей высокой доходностью, низкой долговой нагрузкой России и отсутствием двойного дефицита бюджета и счёта текущих операций. Поэтому смотрим в будущий год с надеждой, если не на существенное укрепление рубля, то на его относительную стабильность в диапазоне около 70,0-73,0 за доллар с незначительными отклонениями в течение года", — заключил аналитик.  