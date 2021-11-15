МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. В последние месяцы высокие мировые цены на энергоресурсы вывели рубль вверх, и россияне получили возможность купить доллары по цене ниже 70 рублей за доллар. Ожидать ослабления американской валюты у отметки в 68 при текущих ценах на нефть не стоит, рассказал агентству "Прайм" управляющий директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Ревенко.

"За последние несколько месяцев мы увидели существенный рост цен на энергоресурсы, что, естественно, привело к укреплению национальной валюты. Впервые в этом году мы получили возможность купить доллар ниже 70 рублей", — пояснил аналитик.

"Такого не было и в войну". Америка столкнулась с неожиданным вызовом

"Мы не ожидаем укрепления национальной валюты ниже 68 рублей за доллар при текущих ценах на нефть, поэтому, на мой взгляд, сейчас подходящее время для того, чтобы начать конвертировать рублевую позицию в иностранную валюту", — отметил собеседник агентства.

При этом он напомнил, что не стоит все переводить в валюту в один момент, и при дальнейшем укреплении рубля нужно иметь возможность повторить операцию с большим объемом.

"Также всегда стоит помнить о финансовом планировании. В случае если рубли могут потребоваться в ближайшее время, то покупка валюты сейчас видится не самым правильным решением, поскольку рублевые ставки сейчас стали намного привлекательнее", — подытожил он.