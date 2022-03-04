МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. На текущий момент возможности управления своими сбережениями существенно ограничены. Покупка валюты сопряжена с уплатой очень большой комиссии, электроника уже подорожала больше, чем изменился курс рубля, фондовая биржа не работает. Остаются немногие варианты, да и те годятся далеко не для всех, сказал в разговоре с ПРАЙМ ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков. Аналитик предсказал, что будет с долларом к концу марта

Например, если вы собственник квартиры, то сейчас, по мнению эксперта, стоит воздержаться от её продажи. Если же вы сдаёте её в аренду, то лучше пойти на встречу квартиросъёмщику, чем его потерять. В том случае, если вы желаете купить жильё, то, вероятно, пока не стоит торопиться. "Высокая ставка ЦБ РФ и вероятный спад в экономике приведут к дефициту покупателей, что способно удержать цены на недвижимость, или даже снизить их", — считает Кочетков.

Если у вас есть рублёвые накопления, сказал аналитик, то можно закрыть депозиты, открытые при низкой ставке, и оформить новый депозит, но уже при текущей высокой ставке на срок от трёх месяцев и более.

Если же у вас есть наличная валюта, то не стоит ей разбрасываться, а имеет смысл сохранить её в обозримой перспективе, оплачивая свои потребности рублями, советует Кочетков.

"Покупать валюту, вероятно, не стоит, так как сегодня эти покупки обойдутся весьма дорого из-за огромного разрыва цен продажи и покупки в банках, да и просто на улице. Также стоит сохранить валютные депозиты, или переложить эти средства из депозитов с низкой ставкой на депозиты с высокой ставкой", — добавил он.

Помимо этого, Кочетков напомнил, что в ближайшее время у россиян появится возможность покупки драгоценных металлов в слитках без уплаты НДС. Правительство одобрило эту инициативу, а Госдума готова принять закон в кратчайшие сроки. Эксперт объяснил, стоит ли избавляться от вкладов в валюте

"Мы полагаем, что благодаря этому решению в банковской системе появится ряд предложений, как по прямым продажам слитков, так и по открытию депозитов в золоте и других металлах. Данная возможность станет высококачественной заменой валютным накоплениям, тем более, что в исторической перспективе драгоценные металлы только дорожают, а вот фиатные, или бумажные, валюты постоянно теряют свою ценность из-за инфляции", считает Кочетков. Подводя итог, он подчеркнул, что путь валютных сбережений стал более тернистым, но вместе с тем открылись и возможности, которые многие долго ждали и предлагали.