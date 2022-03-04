Эксперт Кочетков: путь валютных сбережений стал более тернистым, но зато открылись новые возможности
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. На текущий момент возможности управления своими сбережениями существенно ограничены. Покупка валюты сопряжена с уплатой очень большой комиссии, электроника уже подорожала больше, чем изменился курс рубля, фондовая биржа не работает. Остаются немногие варианты, да и те годятся далеко не для всех, сказал в разговоре с ПРАЙМ ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.
Например, если вы собственник квартиры, то сейчас, по мнению эксперта, стоит воздержаться от её продажи. Если же вы сдаёте её в аренду, то лучше пойти на встречу квартиросъёмщику, чем его потерять. В том случае, если вы желаете купить жильё, то, вероятно, пока не стоит торопиться. "Высокая ставка ЦБ РФ и вероятный спад в экономике приведут к дефициту покупателей, что способно удержать цены на недвижимость, или даже снизить их", — считает Кочетков.
Если у вас есть рублёвые накопления, сказал аналитик, то можно закрыть депозиты, открытые при низкой ставке, и оформить новый депозит, но уже при текущей высокой ставке на срок от трёх месяцев и более.
Если же у вас есть наличная валюта, то не стоит ей разбрасываться, а имеет смысл сохранить её в обозримой перспективе, оплачивая свои потребности рублями, советует Кочетков.
"Покупать валюту, вероятно, не стоит, так как сегодня эти покупки обойдутся весьма дорого из-за огромного разрыва цен продажи и покупки в банках, да и просто на улице. Также стоит сохранить валютные депозиты, или переложить эти средства из депозитов с низкой ставкой на депозиты с высокой ставкой", — добавил он.
Помимо этого, Кочетков напомнил, что в ближайшее время у россиян появится возможность покупки драгоценных металлов в слитках без уплаты НДС. Правительство одобрило эту инициативу, а Госдума готова принять закон в кратчайшие сроки.
"Мы полагаем, что благодаря этому решению в банковской системе появится ряд предложений, как по прямым продажам слитков, так и по открытию депозитов в золоте и других металлах. Данная возможность станет высококачественной заменой валютным накоплениям, тем более, что в исторической перспективе драгоценные металлы только дорожают, а вот фиатные, или бумажные, валюты постоянно теряют свою ценность из-за инфляции", считает Кочетков. Подводя итог, он подчеркнул, что путь валютных сбережений стал более тернистым, но вместе с тем открылись и возможности, которые многие долго ждали и предлагали.
https://1prime.ru/Forex/20220304/836267523.html