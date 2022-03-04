МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Индекс доллара продолжает расти на геополитической напряженности и поднялся до максимума с мая 2020 года, свидетельствуют данные торгов. Fitch понизило рейтинги ряда российских компаний

По состоянию на 18.45 мск курс евро к доллару снижался до 1,0907 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1064 доллара. Курс доллара к иене опускался до 114,94 иены за доллар со 115,46 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,92%, до 98,7 пункта, торгуясь в районе максимумов с мая 2020 года.

Ситуация вокруг Украины поддерживает спрос на доллар как на актив-убежище. Ранее в пятницу индекс доллара превысил отметку в 98 пунктов впервые с июня 2020 года. За эту неделю индекс вырос уже на 2,17%.

При этом евро в текущей ситуации продолжит слабеть, полагают эксперты.

"Мы по-прежнему ожидаем, что евро будет слабым, и скорее всего, опустится еще ниже, поскольку конфликт с Украиной продолжает создавать глобальную неопределенность и повышенное давление на сырьевые товары", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Danske Bank.