МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов в пятницу укрепился к доллару до 105 рублей, курс евро вырос до 118,99 рубля, евро обновил в ходе торгов исторические максимумы, а за неделю эти валюты подорожали к рублю на 22 и 25,99 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. ЦБ: структурный дефицит ликвидности у российских банков сократился

Курс доллара расчетами "завтра" на закрытие сессии 19.00 мск упал на 1,01 рубля, до 105 рублей, евро — вырос на 1,39 рубля, до 118,99 рубля. Евро обновил исторический максимум в ходе торгов пятницы, подскочив до 125,9675 рубля.

За неделю курс доллара вырос на 22 рубля (на 26,51%), евро — на 25,99 рубля (на 27,95%).

Торги в пятницу по решению ЦБ РФ закончились в 19.00 мск против традиционных 23.50 мск, и не будут вовсе проводиться до 9 марта, то есть ни в субботу, ни в понедельник, ни во вторник.