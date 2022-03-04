Курс рубля пытался стабилизироваться, но по итогам недели рухнул более чем на 20%
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу поднялся к доллару и упал к евро, но всего за неделю обвал рубля превысил 25%, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на закрытие сессии 19.00 мск упал на 1,01 рубля, до 105 рублей, евро — вырос на 1,39 рубля, до 118,99 рубля. Евро обновил исторический максимум в ходе торгов пятницы, подскочив до 125,97 рубля. За неделю курс доллара вырос на 22 рубля (на 26,51%), евро — на 25,99 рубля (на 27,95%).
Российская валюта, как и в прежние дни, с утра опять попыталась скорректироваться вверх: доллар уходил почти к 100 рублям, евро – до 108,5 рубля. Но эти локальные дневные минимумы превышают аналогичные показатели предыдущих дней, то есть тренд на рост курсов инвалют пока сохраняется.
Хоть каким-то фактором поддержки рубля можно считать мировые цены на энергоносители. Так, стоимость нефти сорта Brent остался неподалеку от максимума с мая 2012 года и поднимался в пятницу до 115,75 доллара за баррель. А цены фьючерсов на газ в Европе подскочили в пятницу на 30% и преодолела рекордную за всю историю отметку в 2400 долларов за тысячу кубометров.
В то же время международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте с "ВВВ-" сразу на девять ступеней, до "CCC-". При этом рейтинги помещены в список на пересмотр с негативным прогнозом.
Между тем Банк России продолжил регулировать рынок: снизил для физических лиц с 30% до 12% комиссию на покупку долларов, евро и британских фунтов через брокера, но распространил ее и на юридических лиц. Кроме того, Московская биржа запретила короткие позиции по евро. Это вызвало разбалансировку курсов валют, в результате чего их соотношение периодически ощутимо расходится с кросс-курсами на мировом рынке, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".
Таким образом, евро, если судить по рублевым парам на Московской бирже, стоит 1,13 доллара – дороже, чем на форексе – 1,09 доллара. Ранее евро упал ниже 1,09 доллара до минимума с мая 2020 года. При этом из-за напряженности в Европе доллар, в свою очередь, серьёзно укрепляется относительно остальных валют.
ПРОГНОЗЫ
По итогам пятницы курс доллар упал к рублю на 1%, евро — вырос на 1,2%. А рублевая цена нефти составила близкие к рекордным 11,9 тысячи за баррель сорта Brent. Торги в пятницу по решению ЦБ РФ закончились в 19.00 мск против традиционных 23.50 мск, и не будут вовсе проводиться до 9 марта, то есть ни в субботу, ни, естественно, в выходное воскресенье, ни в понедельник, ни во вторник.
Политический фактор и тема антироссийских санкций продолжают оказывать давление на позиции отечественной валюты, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
"Варианты деэскалации конфликта могли бы способствовать большему равновесию в рублевых парах, но для этого пока нет фактических оснований", — заключает он.
https://1prime.ru/Forex/20220304/836269838.html