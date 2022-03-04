МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу поднялся к доллару и упал к евро, но всего за неделю обвал рубля превысил 25%, следует из данных Московской биржи. Фьючерсы на пшеницу на Чикагской бирже бьют многолетние рекорды

Курс доллара расчетами "завтра" на закрытие сессии 19.00 мск упал на 1,01 рубля, до 105 рублей, евро — вырос на 1,39 рубля, до 118,99 рубля. Евро обновил исторический максимум в ходе торгов пятницы, подскочив до 125,97 рубля. За неделю курс доллара вырос на 22 рубля (на 26,51%), евро — на 25,99 рубля (на 27,95%).

Российская валюта, как и в прежние дни, с утра опять попыталась скорректироваться вверх: доллар уходил почти к 100 рублям, евро – до 108,5 рубля. Но эти локальные дневные минимумы превышают аналогичные показатели предыдущих дней, то есть тренд на рост курсов инвалют пока сохраняется.

Хоть каким-то фактором поддержки рубля можно считать мировые цены на энергоносители. Так, стоимость нефти сорта Brent остался неподалеку от максимума с мая 2012 года и поднимался в пятницу до 115,75 доллара за баррель. А цены фьючерсов на газ в Европе подскочили в пятницу на 30% и преодолела рекордную за всю историю отметку в 2400 долларов за тысячу кубометров.

В то же время международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте с "ВВВ-" сразу на девять ступеней, до "CCC-". При этом рейтинги помещены в список на пересмотр с негативным прогнозом.

Между тем Банк России продолжил регулировать рынок: снизил для физических лиц с 30% до 12% комиссию на покупку долларов, евро и британских фунтов через брокера, но распространил ее и на юридических лиц. Кроме того, Московская биржа запретила короткие позиции по евро. Это вызвало разбалансировку курсов валют, в результате чего их соотношение периодически ощутимо расходится с кросс-курсами на мировом рынке, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

Таким образом, евро, если судить по рублевым парам на Московской бирже, стоит 1,13 доллара – дороже, чем на форексе – 1,09 доллара. Ранее евро упал ниже 1,09 доллара до минимума с мая 2020 года. При этом из-за напряженности в Европе доллар, в свою очередь, серьёзно укрепляется относительно остальных валют.

ПРОГНОЗЫ

По итогам пятницы курс доллар упал к рублю на 1%, евро — вырос на 1,2%. А рублевая цена нефти составила близкие к рекордным 11,9 тысячи за баррель сорта Brent. Торги в пятницу по решению ЦБ РФ закончились в 19.00 мск против традиционных 23.50 мск, и не будут вовсе проводиться до 9 марта, то есть ни в субботу, ни, естественно, в выходное воскресенье, ни в понедельник, ни во вторник.

Политический фактор и тема антироссийских санкций продолжают оказывать давление на позиции отечественной валюты, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".

"Варианты деэскалации конфликта могли бы способствовать большему равновесию в рублевых парах, но для этого пока нет фактических оснований", — заключает он.