МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль после пятничной паузы продолжил расти в понедельник. Однако к закрытию он все же слегка припал к доллару, но остался в плюсе против евро, несмотря на возросшие санкционные риски, следует из данных Московской биржи. Россиянам объяснили, зачем Америка смягчает санкции

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск символически поднялся — на 5 копеек, до 84 рублей, евро — опустился на 33 копейки, до 92,66 рубля.

В течение торгов понедельника доллар и евро максимально опускались до 82,91 рубля и до 91,1 рубля, соответственно.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖИЛ РАСТИ

На российском валютном рынке (после однодневной паузы в росте — в прошлую пятницу) в начале недели опять преобладало укрепление рубля к доллару и евро.

Несмотря на ухудшение геополитической обстановки и возросшие санкционные риски со стороны Запада, российская валюта продолжила расти. Так, президент Франции Эммануэль Макрон выступил за введение нового пакета санкций против РФ, отметив, что они могут касаться ограничения поставок нефти и угля.

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что новый пакет санкций Евросоюза против России может быть уже принят на этой неделе. В то же время баланс финансовых потоков на бирже играет на пользу рублю: продажа экспортерами 80% выручки и падение спроса на иностранную валюту толкает курс рубля вверх.

Сохраняющийся на российском рынке акций позитив оказывал рублю поддержку. Индекс Мосбиржи вырос за день на 1%.

Рынок нефти во второй половине дня перешел к росту и прибавлял 2,2%, до 106,7 доллара за баррель сорта Brent, что также поддержало курс рубля. Инвесторы рынка нефти переключили свое внимание на перспективы ужесточения антироссийских санкций, что может обусловить дефицит на рынке энергоносителей и следовательно рост цены на нефть. Кроме того, Saudi Aramco повысила отпускные майские цены на нефть для клиентов со всего мира.

Тем не менее, к концу сессии доллар компенсировал дневное падение и прибавлял к рублю 0,06%, евро опустился на 0,35%. Рублевая цена нефти составила около 8,95 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Росту рубля способствуют факторы внутренней поддержки: экспортеры продают основную часть своей валютной выручки на рынке, ЦБ сохраняет и удерживает баланс спроса и предложения на валюту, падение импорта также стабилизирует позиции рубля, отмечает Максим Бирюков из УК "Альфа-Капитал".

"Если фактор геополитики в ближайшее время не обострится, а новостной поток останется более-менее нейтральным, рубль продолжит плавное укрепление. Ожидаемый диапазон колебаний по курсу доллара на ближайшее время — 80-90 рублей, по евро — 89-98 рублей", — оценивает перспективы он.

С учетом действующих стабилизирующих мер ЦБ на валютном рынке РФ в краткосрочной перспективе ожидается сохранение курсовой динамики вблизи текущих уровней, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". "Наш прогноз по курсу доллара на вторник – 80-86 рублей", — оценивает ситуацию он.