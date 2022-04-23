МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Российский рубль оказался сильнее японской иены, несмотря на то, что против России введены беспрецедентные санкции, заявил в статье для Yahoo News Japan публицист и писатель Дзюн Ямада. Американцы больше не верят Байдену, что в инфляции виновата Россия

Эксперт отметил, что курс иены резко снижается: 12 апреля он упал до 129 иен за доллар, хотя еще 1 марта он составлял 114 иен. Такого резкого снижения не было никогда, и нет никаких признаков улучшения ситуации, добавляет Ямада. Иена будет и дальше падать, несмортя на мягкую монетарную политику Банка Японии, полагает он.

Автор отмечает, что курсы валют определяются не только разницей в процентных ставках или денежной массой.

"Влияет также богатство и экономическая сила, основанная на ресурсах и продуктах питания, — так называемая национальная мощь. С этой точки зрения иена явно стоит меньше, чем рубль. У рубля есть ресурсы, продовольствие и золото, чтобы гарантировать его стоимость. В Японии этого очень мало", — пишет публицист.

Ямада также полагает, что санкции против России работают не очень эффективно. По его мнению, есть вероятность, что мир может начать отходить от доллара и его стоимость снизится. Если это произойдет, падение иены уже нельзя будет игнорировать, уверен автор. Никто, не говоря уже об инвесторах, не захочет валюту страны, экономика которой деградирует день ото дня, заключил он.