МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Доллар и евро всё чаще используются как элемент политического шантажа, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания совета глав правительств СНГ. Аналитик объяснил, почему доллар и евро внезапно рухнули

Он подчеркнул, что дедолларизация российской экономики остается приоритетом властей. По словам премьера, в условиях санкций необходимо активнее применять многосторонние механизмы, такие как договор о зоне свободной торговли, а также расширять использование национальных валют во взаимных расчетах.

Кроме того, Россия считает важным с точки зрения финансов подключение банков СНГ к Системе передачи финансовых сообщений (российский аналог SWIFT) и "стыковку" платежной системы "Мир" с национальными системами стран-участниц союза, добавил Мишустин.

Читайте также: Экономист предупредил, какие испытания ждут Америку