МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. С 2020 года — начала пандемии COVID-19 — мировой рост потребительских цен наблюдался практически во всех странах мира. Это было связано с адаптацией логистических и кооперационных связей. В 2022 году инфляционные явления в странах Европы и в США — основных игроках на сырьевых рынках — усилились в связи с турбулентностью на рынке энергоносителей, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра исследования цифровых технологий, директор Бизнес-инкубатора Финансового университета Антон Лосев. США попросили заклятого врага сыграть партию против России

"Сложившаяся мировая экономическая конъюнктура и неизбежный тренд запуска цифровых национальных валют является испытанием на прочность мировой финансовой системы, прежде всего, устойчивости доллара США как мировой валюты", — отметил он.

ФРС США ограничен в инструментах денежно-кредитной политики для поддержания ВВП страны и устойчивости доллара, поэтому регулятор вынужден осуществлять вливания в свою экономику через увеличение внешнего долга и денежной массы.

Другим фактором увеличения инфляционного давления в США является раздача "вертолетных денег" населению, обычно, следующая за увеличением необеспеченной реальными активами ли резервами денежной массы.

Перспективы достижения Вашингтоном планируемого годового показателя инфляции в 2% в текущем 2022 году — а в марте фиксировали рост на 8,5% — реальны в случае обрушения цен на мировых сырьевых рынках. Правда, это впоследствии приведет к снижению спроса на готовую продукцию и другим экономическим проблемам, отметил специалист.