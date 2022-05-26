Глава Минэкономики Решетников заявил о необходимости возвращения к прежнему равновесному курсу рубля
ОРЕХОВО-ЗУЕВО, 26 мая — ПРАЙМ. России необходимо возвращаться к равновесному курсу рубля, который был раньше, снижая при этом норматив обязательной продажи валютной выручки, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"Мы сейчас находимся где-то вблизи локального минимума (курса доллара — ред.), тот курс, который сейчас есть, он в долгосрочном плане представляет проблему. Реально эффективный курс (рубля — ред.) на 40% крепче, чем в среднем за последние 5 лет. Это значит серьезный вызов и внутреннему производителю, который по мере восстановления каналов импорта будет все больше ощущать давление импорта, конкурировать с ним и проигрывать эту конкуренцию. Это вопрос по экспорту. Да большая часть экспорта — этот курс компенсируется высокими долларовыми ценами на энергоносители и так далее. Но, например ряд позиций в сельском хозяйстве, те же производители мяса, говорят, что они с таким курсом становятся неконкурентоспособны на внешних рынках", — рассказал он.
"Сейчас мы говорим, что нам нужно импортозамещение, но если мы говорим о том, что такой курс будет в долгосрочном плане, то никакие проекты импортозамещения бизнес не запустит, они будут неконкурентоспособными… Поэтому нам нужно аккуратно возвращаться к тому равновесному курсу, который у нас был до", — сказал Решетников.
Министр также отметил важность поэтапного снятия ограничений: в том числе, снижение норматива обязательный продажи валютной выручки. "Это важное решение, мы рассчитываем, что это дальше продолжится", — сказал он.
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