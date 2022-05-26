ОРЕХОВО-ЗУЕВО, 26 мая — ПРАЙМ. России необходимо возвращаться к равновесному курсу рубля, который был раньше, снижая при этом норматив обязательной продажи валютной выручки, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников. Эксперт предрёк "американские горки" курсу рубля до конца года

"Мы сейчас находимся где-то вблизи локального минимума (курса доллара — ред.), тот курс, который сейчас есть, он в долгосрочном плане представляет проблему. Реально эффективный курс (рубля — ред.) на 40% крепче, чем в среднем за последние 5 лет. Это значит серьезный вызов и внутреннему производителю, который по мере восстановления каналов импорта будет все больше ощущать давление импорта, конкурировать с ним и проигрывать эту конкуренцию. Это вопрос по экспорту. Да большая часть экспорта — этот курс компенсируется высокими долларовыми ценами на энергоносители и так далее. Но, например ряд позиций в сельском хозяйстве, те же производители мяса, говорят, что они с таким курсом становятся неконкурентоспособны на внешних рынках", — рассказал он.

"Сейчас мы говорим, что нам нужно импортозамещение, но если мы говорим о том, что такой курс будет в долгосрочном плане, то никакие проекты импортозамещения бизнес не запустит, они будут неконкурентоспособными… Поэтому нам нужно аккуратно возвращаться к тому равновесному курсу, который у нас был до", — сказал Решетников.

Министр также отметил важность поэтапного снятия ограничений: в том числе, снижение норматива обязательный продажи валютной выручки. "Это важное решение, мы рассчитываем, что это дальше продолжится", — сказал он.