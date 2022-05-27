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2022
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Курс евро подскочил выше 71 рубля
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Рубль теряет в стоимости, курс евро на открытии торгов пятницы подскочила выше 71 рублей впервые с 11 мая, курс доллара — выше 66 рубля впервые с 12 мая, следует из динамики... ПРАЙМ, 27.05.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Рубль теряет в стоимости, курс евро на открытии торгов пятницы подскочила выше 71 рублей впервые с 11 мая, курс доллара — выше 66 рубля впервые с 12 мая, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс евро расчетами "завтра" на 10.19 мск растёт на 2,65 рубля, до 70,65 рубля, а минутами ранее и уже поднимался до 71,15 рубля.
Курс доллара в то же время прибавляет 1,33 рубля, достигая 66,59 рубля, следует из данных Московской биржи. Читайте также: Найдено объяснение неожиданному развороту рубля