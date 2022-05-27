МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Рубль теряет в стоимости, курс евро на открытии торгов пятницы подскочила выше 71 рублей впервые с 11 мая, курс доллара — выше 66 рубля впервые с 12 мая, следует из динамики торгов на Московской бирже. Аналитик назвал отметку, о которую "споткнется" рубль

Курс евро расчетами "завтра" на 10.19 мск растёт на 2,65 рубля, до 70,65 рубля, а минутами ранее и уже поднимался до 71,15 рубля.

Курс доллара в то же время прибавляет 1,33 рубля, достигая 66,59 рубля, следует из данных Московской биржи.

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