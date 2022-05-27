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2022
https://1prime.ru/Forex/20220527/836999259.html
Курс доллара превысил 67 рублей
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Рубль продолжает снижаться к основным инвалютам, доллар уже поднимался выше 67 рублей впервые с 12 мая, евро торгуется в районе 71 рубля, следует из динамики торгов на Московской... ПРАЙМ, 27.05.2022
валюта, рынки, новости, торги, биржи, валюты, доллар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Рубль продолжает снижаться к основным инвалютам, доллар уже поднимался выше 67 рублей впервые с 12 мая, евро торгуется в районе 71 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.56 мск растет на 1,60 рубля, до 66,86 рубля и уже поднимался до 67,1 рубля, евро прибавляет 3,07 рубля, до 71,08 рубля, следует из данных Московской биржи. Читайте также: Найдено объяснение неожиданному развороту рубля