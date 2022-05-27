МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Рубль продолжает снижаться к основным инвалютам, доллар уже поднимался выше 67 рублей впервые с 12 мая, евро торгуется в районе 71 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Аналитик назвал отметку, о которую "споткнется" рубль

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.56 мск растет на 1,60 рубля, до 66,86 рубля и уже поднимался до 67,1 рубля, евро прибавляет 3,07 рубля, до 71,08 рубля, следует из данных Московской биржи.

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