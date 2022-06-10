2022-06-10T14:05:00+03:00
2022-06-10T14:14:17+03:00
2022-06-10T14:05:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Forex/20220610/837141636.html
Курс доллара упал ниже 57 рублей, евро — ниже 60 рублей
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рубль днем в пятницу усиливает рост: доллар уже дешевле 57 рублей, евро — ниже 60 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 14.05 мск падал на... ПРАЙМ, 10.06.2022
валюта, рынки, новости, торги, мосбиржа, валюты, рубль
https://cdnn.1prime.ru/images/83290/92/832909213.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83290/92/832909213.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83290/92/832909212.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83290/92/832909212.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83290/92/832909200.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83290/92/832909200.jpg
https://1prime.ru/finance/20220610/837141045.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Рубль днем в пятницу усиливает рост: доллар уже дешевле 57 рублей, евро — ниже 60 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.05 мск падал на 2,55 рубля — до 56,8 рубля, евро — на 3,48 рубля, до 59,82 рубля.
Обе валюты обновляют минимумы с 25 мая.
ЦБ РФ ранее в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 1,5 процентных пункта — до 9,5% годовых, вернув ее на досанкционный уровень.