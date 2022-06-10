МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Рубль днем в пятницу усиливает рост: доллар уже дешевле 57 рублей, евро — ниже 60 рублей, следует из данных Московской биржи. Банк России ужесточил сигнал по ключевой ставке

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.05 мск падал на 2,55 рубля — до 56,8 рубля, евро — на 3,48 рубля, до 59,82 рубля.

Обе валюты обновляют минимумы с 25 мая.

ЦБ РФ ранее в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 1,5 процентных пункта — до 9,5% годовых, вернув ее на досанкционный уровень.