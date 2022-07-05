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2022
https://1prime.ru/Forex/20220705/837383462.html
Курс рубля торгуется без единой динамики против доллара и евро
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Курс рубля во вторник утром показывает разнонаправленную динамику к основным инвалютам, следует из динамики торгов на Московской бирже. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.34... ПРАЙМ, 05.07.2022
валюта, рынки, новости, торги, мосбиржа, рубль, валюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Курс рубля во вторник утром показывает разнонаправленную динамику к основным инвалютам, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.34 мск увеличивается на 49 копеек, до 55,73 рубля, евро снижается на 17 копеек, до 57,58 рубля.