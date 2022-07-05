МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Курс рубля во вторник утром показывает разнонаправленную динамику к основным инвалютам, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.34 мск увеличивается на 49 копеек, до 55,73 рубля, евро снижается на 17 копеек, до 57,58 рубля.