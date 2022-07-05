МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Курс евро ускорил темпы падения к доллару и опустился ниже отметки в 1,03 доллара впервые с декабря 2002 года, свидетельствуют данные торгов. Курс евро поднялся выше 60 рублей

По состоянию на 13.00 мск курс евро падал до 1,0296 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0421 доллара, курс доллара к японской валюте поднимался до 135,82 иены со 135,69 иены. А индекс доллара увеличивался на 1,04% — до 106,23 пункта.

Давление на курс евро оказывают опасения вокруг энергетического кризиса в Европе. Норвежская Equinor из-за забастовок приостановила добычу на ряде месторождений, что подтолкнуло цены на газ. А с 11 по 21 июля "Северный поток" остановится на плановые профилактические работы. На этом фоне фьючерсы на газ в Европе растут на 6%, поднимаясь выше 1800 долларов за тысячу кубометров.