МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Рубль усилил снижение к доллару и евро в ходе торгов вторника: американская валюта поднималась до 61,9 рубля, а европейская — выше 64 рублей впервые с 8 июня, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" к 16.15 мск рос на 6,39 рубля (почти на 12%) — до 61,63 рубля, евро — на 5,87 рубля (почти на 10,5%), до 63,62 рубля. Ранее в ходе торгов доллар достигал 61,885 рубля, евро — 64,01 рубля.