МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Рубль во вторник снизился к доллару на 9,66% и на 9,2% к евро: американская валюта завершила торги выше 61 рубля, европейская — на уровне 63,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Укусить себя за хвост: что Япония сделает с российскими нефтью и газом

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 5,91 рубля, до 61,15 рубля, евро — на 5,85 руб, до 63,6 рубля.

Во вторник доллар на Мосбирже поднимался до 62,3 рубля – максимума с 3 июня, евро – до 64,06 рубля – максимума с 8 июня.