Доллар на Мосбирже завершил день ростом до 61,15 рубля, евро - до 63,6 рубля
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Рубль во вторник снизился к доллару на 9,66% и на 9,2% к евро: американская валюта завершила торги выше 61 рубля, европейская — на уровне 63,6 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 5,91 рубля, до 61,15 рубля, евро — на 5,85 руб, до 63,6 рубля.
Во вторник доллар на Мосбирже поднимался до 62,3 рубля – максимума с 3 июня, евро – до 64,06 рубля – максимума с 8 июня.
https://1prime.ru/Forex/20220705/837391546.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.