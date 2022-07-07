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2022
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Курс рубля перешел к росту после старта торгов
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Рубль утром в четверг переходит к росту после снижения в первые минуты торгов: доллар торгуется около 63,3 рубля, евро — около 64,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 07.07.2022
валюта, рынки, новости, торги, мосбиржа, валюты, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Рубль утром в четверг переходит к росту после снижения в первые минуты торгов: доллар торгуется около 63,3 рубля, евро — около 64,6 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск снижался на 5 копеек, до 63,3 рубля, евро — на 21 копейку, до 64,56 рубля.
В первые минуты торгов четверга доллар максимально поднимался до 64,47 рубля, евро — до 65,85 рубля.
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