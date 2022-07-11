МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Рубль вечером усиливает рост: и доллар, и евро опустились ниже психологически значимого уровня 60 рублей — впервые с 5 июля, следует из данных Московской биржи. Министры финансов еврозоны ожидают ухудшения состояния экономики

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.10 мск падал на 1,39 рубля, до 59,53 рубля, евро — на 2,42 рубля, до 59,93 рубля.