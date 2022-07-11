МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Рубль вечером усиливает рост: и доллар, и евро опустились ниже психологически значимого уровня 60 рублей — впервые с 5 июля, следует из данных Московской биржи.

Значок евро на асфальте

Министры финансов еврозоны ожидают ухудшения состояния экономики

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.10 мск падал на 1,39 рубля, до 59,53 рубля, евро — на 2,42 рубля, до 59,93 рубля.