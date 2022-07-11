2022-07-11T16:54:00+03:00
2022-07-11T17:16:40+03:00
2022-07-11T16:54:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Forex/20220711/837451775.html
Доллар на Мосбирже вновь упал до 60 рублей
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рубль вечером усиливает рост: и доллар, и евро опустились ниже психологически значимого уровня 60 рублей — впервые с 5 июля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 11.07.2022
валюта, рынки, новости, биржи, рубль, доллар
https://1prime.ru/images/83437/24/834372425.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83437/24/834372425.jpg
https://1prime.ru/images/83437/24/834372424.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83437/24/834372424.jpg
https://1prime.ru/images/83437/24/834372412.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83437/24/834372412.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20220711/837451326.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Рубль вечером усиливает рост: и доллар, и евро опустились ниже психологически значимого уровня 60 рублей — впервые с 5 июля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 17.10 мск падал на 1,39 рубля, до 59,53 рубля, евро — на 2,42 рубля, до 59,93 рубля.