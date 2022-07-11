МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Рубль ощутимо вырос в понедельник: курс доллара упал до 58,9 рубля, евро — до 59,23 рубля, следует из данных Московской биржи.

Значок евро на асфальте

Министры финансов еврозоны ожидают ухудшения состояния экономики

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 2,02 рубля, до 58,9 рубля, евро — на 3,12 рубля, до 59,23 рубля.