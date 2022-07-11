МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Рубль ощутимо вырос в понедельник: курс доллара упал до 58,9 рубля, евро — до 59,23 рубля, следует из данных Московской биржи. Министры финансов еврозоны ожидают ухудшения состояния экономики

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 2,02 рубля, до 58,9 рубля, евро — на 3,12 рубля, до 59,23 рубля.