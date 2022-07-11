2022-07-11T19:11:42+03:00
2022-07-11T19:11:42+03:00
2022-07-11T19:11:42+03:00
2022
https://1prime.ru/Forex/20220711/837453319.html
Доллар на Мосбирже завершил торги падением до 58,9 рубля
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Рубль ощутимо вырос в понедельник: курс доллара упал до 58,9 рубля, евро — до 59,23 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к... ПРАЙМ, 11.07.2022
валюта, рынки, новости, биржи, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Рубль ощутимо вырос в понедельник: курс доллара упал до 58,9 рубля, евро — до 59,23 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 2,02 рубля, до 58,9 рубля, евро — на 3,12 рубля, до 59,23 рубля.