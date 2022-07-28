МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Рубль к концу года ослабнет к доллару и евро до отметки в 69-70 рублей, при этом цена нефти марки Urals в декабре составит около 70 долларов, прогнозирует глава банка "Открытие" Михаил Задорнов. Банк "Открытие" дал прогноз по ВВП и инфляции в России

"Мы ожидаем курс рубля к доллару и евро примерно на уровне 69-70 рублей к концу года, то есть определенное ослабление рубля от сегодняшних значений", — рассказал он журналистам.

Официальный курс Центробанка на четверг, 28 июля — 60,22 рубля за доллар и 61 рубль за евро.

Задорнов также считает, что цены на нефть на текущих уровнях не смогут удержаться до конца года. "Мы ожидаем некоторого снижения цен на нефть и ряд сырьевых товаров исходя из того, что замедляется не только российская экономика, но и американская и европейская экономики", — отметил он.

По ожиданиям банка, стоимость барреля нефти марки Urals составит в конце третьего квартала 73 доллара за баррель, а в четвертом квартале — 70 долларов. При этом во втором квартале "Открытие" оценивает стоимость барреля в 94 доллара.