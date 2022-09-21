МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Рубль отреагировал умеренным снижением на обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам, доллар растет на 60 копеек — до 61,2 рубля. Путин подписал указ о частичной мобилизации

Курс доллара расчетами "завтра" на 9.22 мск повышался на 62 копейки, до 61,22 рубля, евро прибавлял 20 копеек, до 60,8 рубля.

До обращения Путина доллар торговался немного ниже 60,9 рубля, евро — 60,6 рубля.