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Рубль перешел к умеренному снижению после обращения Путина
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Рубль отреагировал умеренным снижением на обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам, доллар растет на 60 копеек — до 61,2 рубля. Курс доллара расчетами "завтра" на 9.22... ПРАЙМ, 21.09.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Рубль отреагировал умеренным снижением на обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам, доллар растет на 60 копеек — до 61,2 рубля.
Курс доллара расчетами "завтра" на 9.22 мск повышался на 62 копейки, до 61,22 рубля, евро прибавлял 20 копеек, до 60,8 рубля.
До обращения Путина доллар торговался немного ниже 60,9 рубля, евро — 60,6 рубля.