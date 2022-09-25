МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. На предстоящей неделе рубль может продолжить укрепление, предполагаемые торговые диапазоны составляют 55-60 в паре с долларом, 53-58 в паре с евро и 7,8-8,3 в паре с юанем, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Рубль уверенно растет и обновляет максимумы с середины лета в пятницу

"Поддержку рублю продолжит оказывать сентябрьский налоговый период, пик выплат которого придется на 26 и 28 сентября. Экспортёры будут активнее продавать валюту и покупать рубли для расчетов с бюджетом", — пояснил он.

Экспортные доходы страны остаются внушительными благодаря по-прежнему высоким ценам на сырье — котировки Brent торгуются около $88 за баррель, а спотовая цена на газ в Европе — выше $1800 за тысячу кубометров.

Кроме этого, вероятно впервые обострение геополитической ситуации также может сказываться в пользу рубля, отметил он. Возрастают риски западных санкций на НКЦ (биржевую торговлю валютами), что делает доллар и евро ещё более токсичными и побуждает россиян избавляться от валют недружественных стран.

У российских компаний и граждан остались запасы валюты недружественных стран на десятки миллиардов долларов, что создает потенциальный навес предложения валюты на рынке и может способствовать дальнейшему укреплению рубля, резюмировал Васильев.