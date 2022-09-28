Минэкономразвития прогнозирует курс доллара на уровне 66,2 рубля в декабре
Минэкономразвития прогнозирует средний курс доллара на уровне 66,2 рубля в декабре
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Средний курс доллара в декабре в России составит 66,2 рубля за доллар, следует из прогноза министерства экономического развития на 2023-2025 годы, который внесен в Госдуму вместе с проектом бюджета.
По итогам текущего года курс доллара прогнозируется на уровне 68,1 рубля за доллар.
В течение последующих трех лет средний курс доллара по месяцам укрепляется — с 66,5 рубля за доллар в январе 2023 года до 72,8 рубля за доллар в декабре 2025 года.
Средний курс доллара в 2023 году прогнозируется на уровне 68,3 рубля за доллар, 70,9 рубля в 2024 году и 72,2 рубля в 2025 году.
https://1prime.ru/Forex/20220928/838286312.html
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