МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Средний курс доллара в декабре в России составит 66,2 рубля за доллар, следует из прогноза министерства экономического развития на 2023-2025 годы, который внесен в Госдуму вместе с проектом бюджета. Минэкономразвития дало прогноз по экспортным ценам на газ

По итогам текущего года курс доллара прогнозируется на уровне 68,1 рубля за доллар.

В течение последующих трех лет средний курс доллара по месяцам укрепляется — с 66,5 рубля за доллар в январе 2023 года до 72,8 рубля за доллар в декабре 2025 года.

Средний курс доллара в 2023 году прогнозируется на уровне 68,3 рубля за доллар, 70,9 рубля в 2024 году и 72,2 рубля в 2025 году.