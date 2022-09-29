МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Рубль в четверг днем умеренно растет против доллара и столько же теряет к евро, отыгрывая продолжающуюся девалютизацию, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2035 году

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.47 мск снижался на 23 копейки, до 57,31 рубля, евро повышался на 32 копейки, до 55,8 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом рос на 7 копеек, до 8,09 рубля, а объем торгов им составлял 83 миллиарда рублей против 49 миллиардов по евро и 111,9 миллиарда по доллару.

Доллар терял к рублю 0,4%, евро прибавлял 0,5%, юань — 1%. Рублевая цена нефти составляла около 5 тысяч за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта в четверг днем умеренно прибавляет к доллару и примерно столько же теряет к евро. Сентябрьский налоговый период окончательно завершился, и курс рубля поддерживается в первую очередь опасениями санкций в связи с последними новостями – на этом фоне участники рынка "продолжили продавать валюту недружественных стран, опасаясь ее блокировки", считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

При этом стоимость нефти снижается на 0,3% до 87,8 доллара за баррель сорта Brent, но в ходе торгов дня эта марка поднималась в цене на 0,8%, до 88,7 доллара за баррель. Рынки следят за тем, как государства-члены альянса ОПЕК+ обсуждают дополнительное сокращение добычи нефти на ноябрь, которое может быть объявлено 5 октября, а Россия, возможно, предложит альянсу сократить добычу нефти примерно на миллион баррелей в день.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) прибавляет 0,2%, до 112,8 пункта.

ПРОГНОЗЫ

Динамика рубля сейчас во многом будет определяться геополитическими новостями – сохраняющиеся опасения санкций могут не позволить курсу подняться выше 59 рублей за доллар даже на фоне завершившегося налогового периода и вербальных интервенций, отмечает Григорьев из банка "Санкт-Петербург.

При всех проблемах российский экспорт пока приносит больше доходов, чем расходуется на импорт, сам же импорт в большей степени начинает использовать локальные валюты стран СНГ и китайский юань, говорит Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции", рассуждая о факторах курсообразования рубля.