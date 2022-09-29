МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Валюта РФ выросла в четверг к доллару до 57,21 рубля, а к евро – до 55,47 рубля, следует из данных Московской биржи. Банк России разрешил компаниям покупать бумаги недружественных эмитентов

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился 33 копейки, до 57,21 рубля, евро — на 1 копейку, до 55,47 рубля.