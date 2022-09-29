МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Валюта РФ выросла в четверг к доллару до 57,21 рубля, а к евро – до 55,47 рубля, следует из данных Московской биржи.

Банк России

Банк России разрешил компаниям покупать бумаги недружественных эмитентов

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился 33 копейки, до 57,21 рубля, евро — на 1 копейку, до 55,47 рубля.