2022-09-29T19:15:54+03:00
2022-09-29T19:15:54+03:00
2022-09-29T19:15:54+03:00
2022
https://1prime.ru/Forex/20220929/838304925.html
Доллар на Мосбирже завершил торги снижением до 57,21 рубля
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Валюта РФ выросла в четверг к доллару до 57,21 рубля, а к евро – до 55,47 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию)... ПРАЙМ, 29.09.2022
валюта, рынки, новости, рубль, валюта, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Валюта РФ выросла в четверг к доллару до 57,21 рубля, а к евро – до 55,47 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился 33 копейки, до 57,21 рубля, евро — на 1 копейку, до 55,47 рубля.