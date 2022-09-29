МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Стоимость доллара в четверг вечером демонстрирует рост к иене и снижение к евро после публикации статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.40 мск курс евро к доллару растет до 0,9787 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9734 доллара, курс фунта стерлингов к доллару — до 1,1067 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0888 доллара. Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 144,47 иены со 144,16 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,24%, до 112,33 пункта.

Американская валюта в вечер четверга начала торговаться разнонаправленно к иене и евро после публикации статистики из США, хотя утром курс доллара укреплялся к основным мировым валютам на фоне сохранения общего пессимизма.

Так, ВВП США во втором квартале 2022 года, согласно окончательной оценке, снизился на 0,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Показатель совпал с прогнозом аналитиков.

При этом число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 24 сентября, снизилось на 16 тысяч и составило 193 тысячи, хотя аналитики ожидали роста показателя до 215 тысяч.