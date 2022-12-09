МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам в пятницу утром опускается, свидетельствуют данные торгов. Сдерживают доллар ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) США на следующей неделе может замедлить темпы повышения ставки. Нацбанк Белоруссии исключит евро из своей валютной корзины

По состоянию на 7.52 мск курс евро к доллару рос до 1,0578 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0556 доллара. Курс доллара к иене снижался до 135,97 иены со 136,65 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,23%, до 104,54 пункта.

Очередное заседание ФРС США запланировано на 13-14 декабря. По итогам регулятор объявит решение по ставке, а также обновит макроэкономические показатели, после чего на пресс-конференции выступит председатель ФРС Джером Пауэлл.

По данным CME Group, 79% экспертов ожидают, что регулятор на фоне сильной макростатистики замедлит темпы повышения ставки до 50 базисных пунктов и показатель в итоге составит 4,25-4,5% годовых. Федрезерв поднял ставку в марте на 25 базисных пунктов, в мае — на 50 базисных пунктов, а в июне, июле, сентябре и ноябре на 75 базисных пунктов.

На следующей неделе также пройдут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии. Рынки полагают, что оба регулятора поднимут ставки на 50 базисных пунктов — до 2,5% и 3,5% соответственно. На предыдущих заседаниях оба регулятора повысили ставки на 75 базисных пунктов.