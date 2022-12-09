МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу днем снижается по отношению к евро и иене, свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают следующих действий Федрезерва США.

По состоянию на 14.05 мск курс евро к доллару растет до 1,0561 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0556 доллара, днем евро дешевел к доллару. Курс доллара к иене опускается до 136,06 иены со 136,65 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,01%, до 104,77 пункта.

Рынки пребывают в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, запланированного на 13-14 декабря. По данным СME Group, около 75% опрошенных участников рынка ждут повышения учетной ставки на 50 базисных пунктов – до 4,25-4,5%. При этом в принятии решения большую роль сыграет статистика по инфляции в США, которая выйдет во вторник, 13 декабря.

Кроме того, на следующей неделе пройдут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии. Рынки полагают, что оба регулятора поднимут ставки также на 50 базисных пунктов — до 2,5% и 3,5% соответственно. На предыдущих заседаниях оба регулятора повысили ставки на 75 базисных пунктов.