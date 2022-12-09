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2022
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Путин рассказал о "благотворном" влиянии рубля
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Устойчивое положение рубля позитивно влияет на партнеров по ЕАЭС, заявил глава РФ Владимир Путин по завершении саммита в Бишкеке. По словам президента, сильные позиции российской... ПРАЙМ, 09.12.2022
валюта, рынки, новости, рубль, владимир путин, еаэс, валюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Устойчивое положение рубля позитивно влияет на партнеров по ЕАЭС, заявил глава РФ Владимир Путин по завершении саммита в Бишкеке.
По словам президента, сильные позиции российской валюты имеют "благотворное" воздействие на экономику и финансы партнеров России.
В ходе саммита ЕАЭС российский лидер также заявлял, что замедление инфляции в РФ повлияет на ситуацию в экономиках других стран объединения.