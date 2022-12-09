МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Устойчивое положение рубля позитивно влияет на партнеров по ЕАЭС, заявил глава РФ Владимир Путин по завершении саммита в Бишкеке.

По словам президента, сильные позиции российской валюты имеют "благотворное" воздействие на экономику и финансы партнеров России.

В ходе саммита ЕАЭС российский лидер также заявлял, что замедление инфляции в РФ повлияет на ситуацию в экономиках других стран объединения.