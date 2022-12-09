МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером продолжает расти к евро после статистики из США, следует из данных торгов.

По состоянию на 18.46 мск курс евро к доллару снижался до 1,0535 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0556 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 136,68 иены со 136,65 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,17%, до 104,95 пункта.

Валютные инвесторы оценивают американскую макростатистику. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике страны, по предварительной оценке, в декабре вырос до 59,1 пункта с ноябрьских 56,8 пункта. Прогноз подразумевал показатель на уровне 56,9 пункта.

На следующей неделе, 13-14 декабря пройдет заседание Федрезерва США, чуть более 80% аналитиков, по данным CME Group, ждут повышения ставки на 50 базисных пунктов – до 4,25-4,5%. Также 13 декабря будут опубликованы данные по инфляции в США за ноябрь.