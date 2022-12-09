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2022
https://1prime.ru/Forex/20221209/839122028.html
Доллар на Мосбирже поднялся за неделю до 62,43 рубля
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Курс валюты РФ снизился за рабочую неделю к доллару до 62,43 рубля, к юаню — до 8,978 рубля, а к евро упал до 65,55 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 09.12.2022
валюта, рынки, новости, доллар, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Курс валюты РФ снизился за рабочую неделю к доллару до 62,43 рубля, к юаню — до 8,978 рубля, а к евро упал до 65,55 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 34 копейки, до 62,43 рублей, юаня – на 2,1 копейки, до 8, 978 рубля, евро — на 65 копеек, до 65,55 рубля.
Доллар за рабочую неделю подорожал на 43 копейки, юань – на 17,3 копейки, а евро вырос на 55 копеек.