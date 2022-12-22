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2022
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Курс доллара опустился ниже 70 рублей
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Рубль усиливает рост: доллар уже дешевле 70 рублей, юань — ниже 10 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 17.15 мск падал на 1,06 рубля —... ПРАЙМ, 22.12.2022
валюта, рынки, новости, торги, рубль, доллар, мосбиржа, валюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост: доллар уже дешевле 70 рублей, юань — ниже 10 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 17.15 мск падал на 1,06 рубля — до 69,94 рубля, юаня — на 14 копеек, до 9,94 рубля, евро — на 1,22 рубля, до 74,39 рубля.
Круглые уровни в 70 рублей и 10 рублей доллар и юань превысили днем ранее — в среду. А в четверг доллар подскакивал до 72,63 рубля, юань — до 10,3 рубля, евро — до 77,11 рубля.
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