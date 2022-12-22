МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост: доллар уже дешевле 70 рублей, юань — ниже 10 рублей, следует из данных Московской биржи. Похоронить или заспиртовать: судьбу доллара решат США

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.15 мск падал на 1,06 рубля — до 69,94 рубля, юаня — на 14 копеек, до 9,94 рубля, евро — на 1,22 рубля, до 74,39 рубля.

Круглые уровни в 70 рублей и 10 рублей доллар и юань превысили днем ранее — в среду. А в четверг доллар подскакивал до 72,63 рубля, юань — до 10,3 рубля, евро — до 77,11 рубля.

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