ИНДЕКС МОСБИРЖИ ПОДНЯЛСЯ ВЫШЕ 3200 ПУНКТОВ ВПЕРВЫЕ С 29 НОЯБРЯ 2023 ГОДА — ДАННЫЕ ТОРГОВ
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https://1prime.ru/Index/20240115/842796627.html
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Новость дополняется
https://1prime.ru/Index/20240115/842796627.html
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