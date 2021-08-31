МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Экономическая активность в ЕАЭС вернулась на допандемийный уровень — дальнейшему развитию союза будут способствовать инвестиции в новые межгосударственные проекты. О том, в какие мегапроекты и страны ЕАБР планирует вкладываться в ближайшие годы, как идет работа над выравниванием сферы цифровых госуслуг в странах-участницах банка, а также о расширении проекта по упрощению передвижения граждан через границы в условиях пандемии и присоединении Узбекистана к организации рассказал в преддверии Восточного экономического форума глава Евразийского банка развития Николай Подгузов в интервью агентству "Прайм". Беседовала Алсу Гараева.

- Страны-участницы банка развития начали постепенно оправляться от последствий коронакризиса. Кому это удается быстрее всех? Почему, по вашему мнению, слабая динамика у отстающих?

— Восстановление экономик государств Банка — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана — от потрясений пандемии началось во второй половине прошлого года. По итогам второго квартала этого года мы можем утверждать, что экономическая активность в регионе в целом вернулась на допандемийный уровень.

Как вы правильно заметили, процесс восстановления среди наших стран протекает неоднородно. Так, ВВП России и Казахстана уже по итогам второго квартала 2021 года достигли допандемийных объемов. Это стало возможным благодаря мерам господдержки и заметному смягчению бюджетной и денежно-кредитной политики в прошлом году. Пакеты антикризисной помощи в 2020 году превысили 4,5% ВВП в России и 8,7% ВВП в Казахстане. Существенную поддержку экономикам стран оказало усиление деловой активности в мире и взлет цен на ключевые экспортные товары.

В то же время активная фаза восстановления экономик России и Казахстана, скорее всего, завершена. На этом фоне постепенно сворачиваются денежно-кредитные и бюджетные стимулы. Однако это не означает, что потенциал восстановительного роста полностью исчерпан, он сохраняется в добывающих отраслях и секторах сферы услуг. В целом наш текущий прогноз предполагает в 2021 году рост ВВП России на 4,1%, Казахстана — на 4%.

Объем ВВП Белоруссии по итогам второго квартала 2021 года превысил допандемийный уровень примерно на 2%. Быстрому восстановлению способствовали внешние факторы — рост мирового спроса и цен на экспортные товары. Однако внутренняя потребительская и инвестиционная активность оставалась слабой.

Таким образом, Россию, Казахстан и Белоруссию, наряду с Таджикистаном, где рост ВВП не прекращался и в прошлом году, можно отнести к лидерам в восстановлении экономик.

- А как обстоят дела у других экономик?

— Армении и Киргизии по итогам второго квартала 2021 года достичь допандемийных объемов ВВП пока не удалось. Причиной их отставания главным образом является заметное снижение деловой активности. ВВП Армении в 2020 году сократился на 7,4%, а Киргизии — на 8,6%. Для сравнения: ВВП России снизился в прошлом году на 3%, Казахстана — на 2,5%, Белоруссии- на 0,9%. Из-за этого Армении и Киргизии, естественно, требуется больше времени для восстановления.

Но процесс продвигается. Значительную поддержку Еревану и Бишкеку оказывает рост внешнего спроса и увеличение объемов поступающих денежных переводов — границы для трудовых мигрантов постепенно открываются. Сдерживающим фактором в Киргизии в первом полугодии стало снижение производства золота — эта отрасль формирует 9-10% ВВП республики. При условии ослабления пандемии Киргизия и Армения в будущем году могут наверстать упущенное.

- ЕАБР ранее утвердил Стратегию развития на 2022-2026 год, в рамках которой планируется вложить 10,9 миллиарда долларов в новые проекты. О каких проектах идет речь?

— Сумма 10,9 миллиарда долларов — это совокупный объем инвестиций, которые мы планируем осуществить за пять лет. Речь идет в первую очередь о проектах с ярко выраженным интеграционным эффектом, то есть создающих длящиеся межстрановые производственные кооперационные цепочки.

При ведущей роли ЕАБР с использованием возможностей нашего Фонда технического содействия мы планируем структурировать и запустить не менее трех мегапроектов. Это транспортный коридор "Европа — Западный Китай", который прокладывается по территории двух крупнейших акционеров ЕАБР — России и Казахстана, и в конечном итоге даст логистическое преимущество для компаний, осуществляющих грузо- и пассажироперевозки, снижение сопутствующих затрат для компаний-экспортеров на евразийском пространстве и за его пределами. Это Евразийская товаропроводящая система наших стран присутствия, которая будет способствовать стабилизации цен на продовольственную продукцию в регионе и увеличению доходов сельхозтоваропроизводителей. И это проект в сфере модернизации водно-энергетического комплекса в Центральной Азии, где, согласно данным нашего исследования, наблюдается дефицит водных ресурсов при избытке энергетических. Банк готов выступать организатором финансирования всех этих проектов, вложив в них за пять лет около 1,2 миллиарда долларов.

- Какие еще проекты интересуют ЕАБР?

— Это наращивание проектов в странах миноритарных акционеров ЕАБР: Армении, Киргизии и Таджикистане. Для каждой страны будет разработана отдельная стратегия, учитывающая ее макроэкономические реалии. Будем быстрее реагировать на потребности, формировать гибкий подход к ценообразованию кредитных и инвестиционных продуктов. В итоге совокупный размер инвестиций в эти три страны должен достичь 500 миллионов долларов.

И это цифровые проекты. Данную сферу мы разложили для себя на три уровня. На межстрановом уровне речь идет об участии ЕАБР в создании цифровых платформ. На страновом — мы будем заниматься финансированием правительственных проектов, направленных на цифровую трансформацию, в том числе цифровизацию госуслуг. И конечно, на корпоративном, венчурном уровне будем инвестировать в digital-проекты, направленные на достижение целей устойчивого развития. Всего в эту сферу планируем вложить не менее 100 миллионов долларов.

На 87% нарастим текущий портфель в наших странах с крупными экономиками, суммарно проинвестировав в них 9,1 миллиарда долларов.

- На Петербургском экономическом форуме вы рассказали, что ЕАБР готов создать продукт "Цифровое государственное управление под ключ". Несколько слов об этом проекте подробнее — какие задачи планируется решить с его помощью?

— Решение в первую очередь направлено на выравнивание сферы цифровых госуслуг в государствах — участниках ЕАБР. Сейчас концепция и перспективы проекта находятся в проработке с правительствами. Предложения по реализации инициативы направлены и представителям стран — партнеров евразийской интеграции. Речь про Узбекистан, Кубу, Монголию, Египет и Молдавию. В перспективе проект можно будет актуализировать и для других государств, заинтересованных в технологиях "электронного правительства".

- Расскажите о работе приложения "Путешествую без COVID-19". В каких государствах оно уже используется, в каких случаях является обязательным? Какие новые функции планируется внедрить в ближайшее время?

— "Путешествую без COVID-19" — это приложение, которое облегчает передвижение граждан через границы в условиях пандемии. На середину августа оно установлено у 648 тысяч пользователей, при этом в приложении получено порядка 800 тысяч результатов ПЦР-тестов.

К приложению подключены порядка 2500 лабораторий и точек забора биоматериала. Пользователь сдает анализы в одной из таких точек, после чего результат теста загружается в приложение. Отрицательные результаты тестов, позволяющие пересекать границы, отображаются как зеленый QR-код, который и проверяется при въезде в страну.

На сегодня к приложению присоединились все страны ЕАЭС, Таджикистан и Узбекистан. Но не везде использование "Путешествую без COVID-19" обязательно. При въезде в Россию приложение необходимо для граждан Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. С 1 сентября 2021 года оно становится обязательным для въезда из Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Мы постепенно расширяем сеть лабораторий — партнеров приложения в этих странах.

В Белорусии использование приложения обязательно для граждан стран ЕАЭС. В Казахстане и Киргизии предъявить QR-код из приложения можно, но это необязательно — можно воспользоваться и распечатанным результатом тестирования.

В ближайшее время мы планируем развивать функционал приложения, в том числе добавить сведения о прохождении вакцинации и переболевших коронавирусом. Так, по желанию, можно будет загрузить сертификат о прививке. Для граждан Армении и Кыргызстана этот функционал уже доступен.

Сейчас ведутся переговоры и с другими государствами, которые потенциально могли бы присоединиться к проекту.

- Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после отказа МВФ выделить средства Минску для борьбы с новым коронавирусом белорусские власти хотели бы получить финансирование через ЕАБР. Обратилась ли уже белорусская сторона с этим запросом в банк? Какой объем средств и на каких условиях мог бы предоставить ЕАБР?

— Речь идет о финансировании по линии Евразийского фонда стабилизации и развития, средствами которого управляет ЕАБР. Банк не принимает решения о выделении средств Фонда. Это прерогатива Совета ЕФСР, в который входят министры финансов государств-участников.

В настоящее время представители ЕФСР проводят предварительные консультации с властями Белорусии по наполнению Программной матрицы мер, которые могут быть поддержаны в рамках потенциального финансового кредита ЕФСР в среднесрочной перспективе. Говорить о сумме кредита и конкретных сроках его предоставления пока преждевременно.

- Власти Узбекистана рассчитывают на открытие представительства банка в стране до конца 2021 года. Началась ли совместная работа в этом направлении, получится ли открыть представительство до конца года?

— Открытие представительства банка — это событие, завершающее присоединение страны к ЕАБР. Власти Узбекистана проявляют интерес к вступлению в наш банк. Правительство республики информировало о своей готовности провести официальные консультации по данному вопросу. Активно работаем сейчас в этом направлении.

- На форуме в Петербурге ЕАБР и Сербия обсудили перспективы возможного сотрудничества. Могли бы вы кратко подвести итоги встречи — идет ли уже работа над совместными проектами?

— Сербия показала заинтересованность в сотрудничестве с ЕАБР, в том числе в сфере реализации цифровых проектов. На ПМЭФ-2021 заместитель председателя правления ЕАБР Тигран Саркисян и министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович обсудили возможность присоединения к приложению "Путешествую без COVID-19". Приложение на каком-то этапе будет выходить на более широкий географический контур, и интерес Сербии достаточно важен для нас.

- Как в настоящее время продвигается сотрудничество с Молдавией? Когда страна могла бы стать участником банка? С кем еще из государств дальнего зарубежья в ближайшее время планируется начать обсуждение их возможного вхождения в ЕАБР?

— Руководство Молдавии в прошлом году высказывало интерес к вступлению в ЕАБР, в том числе в ходе межправительственных встреч с акционерами банка.

Новая Стратегия ЕАБР предполагает расширение состава его участников — это важно как для укрепления интеграционных связей и развития государств, так и для расширения финансовых возможностей банка. За счет взносов новых участников целевой объем привлечения средств в оплаченный капитал ЕАБР может составить в ближайшие пять лет порядка 200 миллионов долларов.

- Каковы ваши ожидания от экономического форума во Владивостоке?

— ВЭФ — одно из ключевых международных событий для России, важный инструмент в развитии партнерств и привлечении инвестиций в регион Дальнего Востока, полный потенциал которого еще только предстоит раскрыть. Для нас особый интерес на грядущем форуме составляют темы международной кооперации в сфере возобновляемых источников энергии и реализации ГЧП-проектов, цифровизации. Уверен, в этом году дискуссии и встречи на площадке ВЭФ будут особенно эффективны.