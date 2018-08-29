МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предлагает дать гражданам, которые должны в ближайшие два года выйти на пенсию, право оформить пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста.

В обращении к гражданам страны он отметил, что пенсионный возраст предполагается повышать постепенно.

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"Чтобы люди могли адаптироваться к новой жизненной ситуации, выстроить свои планы. Но хорошо понимаю, что сложнее всего придётся тем, кто первым столкнётся с повышением пенсионного возраста. Уже совсем скоро. И мы должны это учитывать. В этой связи предлагаю для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, установить особую льготу – право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста", — заявил Путин.

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Так, по его словам, гражданин, "который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года". "То есть, повторю, на шесть месяцев раньше", — добавил он.