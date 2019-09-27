МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Росстандарт и проект "Яндекса" "Авто.ру" заключили соглашение об оперативном обмене информацией для поисковых сервисов о случаях централизованных отзывов автомобилей при нахождении неисправностей, сообщила пресс-служба ведомства.

"В рамках соглашения сервис "Авто.ру" ("Яндекс.Вертикали") в партнерстве с Росстандартом запустил систему проверки автомашин по отзывным кампаниям. Отзыв – это корректирующая мера, направленная на устранение возможного дефекта продукции и реализуемая в рамках так называемых "отзывных кампаний", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на "Авто.ру" теперь можно проверить актуальную информацию об отзывных кампаниях для авто и подписаться на оповещения о новых мероприятиях — данные автоматически подгружаются из Росстандарта, что позволяет предоставлять последнюю информацию.

Новая услуга пока доступна в веб-версии, но вскоре появится и в приложении, при этом она бесплатна, подчеркивает Росстандарт.

По сообщению ведомства, с 2014 года Росстандарт отозвал более 4 миллионов автомобилей, произведенных для российского рынка. За неполный 2019 год количество отозванных машин превысило 482 тысячи. В 2018 году их было более 950 тысяч, в 2017 году – более 1,5 миллионов.