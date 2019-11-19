МОСКВА, 19 ноя /ПРАЙМ/. Министерство экономики и МВД РФ согласовали концепцию, которая позволит россиянам покупать "красивые" государственные регистрационные знаки (ГРЗ) для автомобилей, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Издание уточняет, что кроме стандартной процедуры получения госномера, будет доступна новая — водители смогут заплатить пошлину и сами выбрать "красивый" номер для автомобиля.

"Госзнаки с запоминающимся сочетанием символов будут выдавать по утвержденным ставкам госпошлин через портал госуслуг. Регионам позволят для определенных серий использовать повышенный тариф, а также выставлять номера на аукционы", — пишет газета.

Подчеркивается, что размер пошлин еще не установлен. Однако, для "красивых" госзнаков она будет на порядок выше, чем для обычных.

Кроме этого, по данным "Коммерсанта", новые правила смогут создать ограничения для теневого рынка.

"При продаже машины вместе с этим ГРЗ новый владелец должен будет еще раз заплатить за "особый" знак повышенную госпошлину. Если он делать этого не захочет, ГРЗ вернется в ГИБДД, а владельцу выдают обычный госзнак… Такая схема сделает теневой рынок невыгодным и полностью нелегитимным, в итоге он изживет себя", — считает источник "Коммерсанта".