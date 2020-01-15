МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 10 января, уменьшились на 2,5 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 428,5 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения этих запасов на 0,5 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, увеличилась на 0,1 миллиона, до 13 миллионов баррелей в день.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличилась на 0,3 миллиона баррелей — до 35,8 миллиона.

Запасы бензина поднялись на 6,7 миллиона баррелей, или на 2,7% — до 258,3 миллиона баррелей. Эксперты ожидали роста на 3,4 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю увеличились на 8,2 миллиона баррелей, или на 5,9%, составив 147,2 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 1,2 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей не изменился, оставшись на отметке в 635 миллионов баррелей.