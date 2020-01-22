ДАВОС (Швейцария), 22 янв — ПРАЙМ. Нефтяная компания Saudi Aramco и российская "Новомет" заключили первый контракт на поставку оборудования саудовской компании, вторая партия уже обсуждается, она может быть больше первой в пять раз, рассказал журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Aramco уже заключило первый контракт на поставку оборудования "Новомет" в Aramco. Обсуждается второй контракт, который может быть в 5 раз больше, чем первый", — сказал он.

В ноябре 2019 года правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций разрешила консорциуму саудовских инвесторов и РФПИ приобрести 30,7% "Новомета". Саудовские инвесторы получили 20,5% за 5 миллиардов рублей, а РФПИ — 10,2% компании.

"Новомет" — один из крупнейших в РФ производителей оборудования для добычи нефти, который также оказывает дальнейшие услуги по его сопровождению. Менеджменту принадлежит 49,9% в "Новомете", миноритарные доли — у фондов Baring Vostok и Russia Partners. В 2018 году при поддержке консорциума ГК "Новомет" осуществила первые поставки оборудования на рынок Саудовской Аравии. Компания занимает 3,9% глобального рынка нефтесервисного оборудования и осуществляет поставки клиентам в 25 странах мира.