МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших россиян в течение января снизилось на 7,77 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 23 человека.

Немногим предпринимателям удалось увеличить свое состояния в январе. Так, богатство одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина за январь выросло на 1,44 миллиарда долларов, до 29,5 миллиарда. Среди россиян в списке BBI он, таким образом, остаётся богатейшим. На второе место вышел совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, состояние которого в январе выросло на 600 миллионов долларов и достигло 22,9 миллиарда.

Совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, переместился на третью строчку со второй, потеряв 2,46 миллиарда — теперь его состояние оценивается в 22,1 миллиарда долларов. Четвертую строчку занял основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чей капитал с начала года сократился на 867 миллионов долларов, до 20,5 миллиарда. На пятом месте расположился основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, его капитал снизился на 976 миллионов долларов, до 19 миллиардов.

На шестом месте оказался Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре", его состояние уменьшилось сразу на 1,96 миллиарда долларов, до 16,2 миллиарда. Седьмое место занял Роман Абрамович (Evraz), его богатство составило 16,1 миллиарда долларов (снижение на 234 миллиона). На восьмом месте находится Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), его состояние стало меньше на 698 миллионов долларов и составило 15,9 миллиарда долларов.

Девятое место досталось основному владельцу "Реновы" Виктору Вексельбергу, чье состояние поднялось за январь на "символические" 22,5 миллиона долларов и достигло 14,8 миллиарда. Десятое место занял бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (13,9 миллиарда долларов), его состояние при этом сократилось на 1,52 миллиарда.