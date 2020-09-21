МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Новых ограничений из-за COVID-19 в ближайшее время вводить в России не требуется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Попова рассказала, сколько дней заразен переболевший COVID человек

"Мы говорили об этом неоднократно, что во второй декаде сентября мы увидим значимые цифры. Они сегодня и есть, каждый случай, который зарегистрирован сегодня, эпидемиологически понятен, ничего непонятного, неизвестного в сегодняшней ситуации нет. В связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется", — сказала Попова журналистам.

На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в России стабильна, добавила она.

"Сегодня эпидемическая ситуация в стране остается стабильной, рост (числа случаев заражения коронавирусом — ред.), который мы сегодня фиксируем, связан с началом респираторного сезона в стране", — сказала Попова.

Ранее в оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6196, до 1 109 595.За сутки в России умер 71 человек с COVID-19, за все время — 19 489.

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