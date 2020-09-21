Роспотребнадзор рассказал о новых ограничениях из-за COVID-19
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Новых ограничений из-за COVID-19 в ближайшее время вводить в России не требуется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы говорили об этом неоднократно, что во второй декаде сентября мы увидим значимые цифры. Они сегодня и есть, каждый случай, который зарегистрирован сегодня, эпидемиологически понятен, ничего непонятного, неизвестного в сегодняшней ситуации нет. В связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется", — сказала Попова журналистам.
На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в России стабильна, добавила она.
"Сегодня эпидемическая ситуация в стране остается стабильной, рост (числа случаев заражения коронавирусом — ред.), который мы сегодня фиксируем, связан с началом респираторного сезона в стране", — сказала Попова.
Ранее в оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6196, до 1 109 595.За сутки в России умер 71 человек с COVID-19, за все время — 19 489.
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