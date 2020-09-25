ВАШИНГТОН, 25 сен /ПРАЙМ/. Международный валютный фонд одобрил увеличение кредита Колумбии с 10,8 до 17,2 миллиардов долларов, говорится в сообщении организации.

В мае фонд одобрил выделение 10,8 миллиардов долларов на предотвращение кризиса в свете пандемии коронавируса.

Средства предоставлены в рамках гибкой кредитной линии на два года.

"Экономика Колумбии пострадала от пандемии больше, чем ожидалось на момент одобрения кредитной линии в мае", — говорится в сообщении.