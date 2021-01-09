МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, предположительно, упал в воду недалеко от Джакарты, по предварительным данным, найдены обломки лайнера и части тел, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местное ТВ.

Отмечается, что о нахождении обломков и тел телеканалу сообщил капитан корабля береговой охраны.

Ранее агентство сообщило, что представитель Поисково-спасательного управления Индонезии Юсуф Латиф подтвердил потерю связи с вылетевшим из Джакарты самолетом.

Сообщается, что на борту находилось более 50 пассажиров.

Ранее сервис Flightradar24 сообщал, что самолет за короткое время потерял более 10 тысяч футов высоты. Это произошло через 4 минуты после вылета лайнера из Джакарты. Сервис сообщал, что речь идет о лайнере Boeing 737-500.

Информации о нахождении россиян на пропавшем в Индонезии Boeing нет.

Ранее сообщалось, что потеряна связь со следовавшим из Джакарты в Понтианак самолетом индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, сообщается в Twitter сервиса Flightradar24.