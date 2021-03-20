МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. В России, так же, как и в ЕС, где объявили о третьей волне коронавируса, есть предпосылки для увеличения числа инфицированных, но таких показателей, как в европейских странах, здесь быть не должно, сказал в интервью радио Sputnik врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог, главврач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков. Глава МИД Венгрии привился вакциной "Спутник V"

"Что такое подъем заболеваемости? Подъем, а потом рост по экспоненте количества заболевших через четыре недели после начала подъема заболеваемости. В России есть все предпосылки к "третьей" волне, но, учитывая противоэпидемические мероприятия, которые есть у нас в стране, рост заболеваемости более пологий, и выраженного пика не будет. Будет так же, как в первые две волны: пологий рост, стабилизация и пологий спуск", – полагает он.

По словам инфекциониста, риски подъема "третьей" волны увеличиваются, в частности, из-за непонимания населением того обстоятельства, что расслабляться рано.

"Это опасно из-за большого количества контактов без снижения вирус-нагрузки. Те же самые маски 50% людей перестали использовать. Это предпосылки к тому, что может начаться рост заболеваемости. Наверное, где-то через месяц, в середине апреля может быть рост заболеваемости", – прогнозирует Тимаков.

Инфекционист уверен, что российская медицина отова к росту заболеваемости — подготовлены протоколы лечения, койко-места, есть оборудование, защита и человеческие ресурсы.

"Так как у нас все-таки частично популяционный иммунитет сформирован, то индекс передачи должен быть не такой большой, вряд ли будет больше 1,5", – считает он.

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