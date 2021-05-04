Маленький штраф большого города
Материал дополняется
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ.
https://1prime.ru/News/20210504/833601037.html
Инфляция в РФ
Аналитики спрогнозировали инфляцию в России на конец 2021 года
Авто
"Автоваз" объявил скидки на покупку автомобилей Lada в мае
Торги
Фондовые индексы США снижаются после выхода макростатистики
Курсы валют
Доллар дорожает на фоне роста доходности гособлигаций США
Личный кошелек
Россияне оценили, как майские праздники повлияют на их кошелек
Нефть
BP решила выйти из проекта разработки двух участков в Якутии
Северный поток-2
Экоактивисты NABU считают исчерпанным спор вокруг "Северного потока-2"
Криптовалюты
Эксперт назвал причину падения курса биткоина
Банки
Юристы рассказали, кого накажут за досрочное погашение кредита
Пандемия коронавируса
Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 7770
Материал дополняется
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ.
https://1prime.ru/News/20210504/833601037.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.