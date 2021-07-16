Байден: США и ФРГ обсуждают "практические меры" по "Северному потоку-2"
ВАШИНГТОН, 16 июл — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что США и Германия обсуждают "практические меры" по "Северному потоку 2".
Канцлер ФРГ находится в пятницу в Вашингтоне с официальным визитом.
Американский лидер рассказал, что повторил в беседе с Меркель свою обеспокоенность проектом газопровода "Северный поток-2".
"Мы абсолютно едины во мнении, что России нельзя позволить энергию в качестве оружия, в качестве инструмента принуждения или угрозы против своих соседей", — указал Байден.
На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Вашингтоне Байден признал наличие разногласий с Германией по вопросу строительства газопровода.
"Мои взгляды по "Северному потоку 2" были давно известны. Добрые друзья могут расходиться во мнении", — сказал Байден.
"Мы с канцлером попросили наши команды изучить практические меры, которые мы могли бы предпринять совместно, и то, будет ли энергобезопасность и безопасность Украины укрепляться или ослабляться, исходя из российских действий. Посмотрим", — добавил лидер США.
По его словам, на момент его вступления в должность дополнительные санкции "не имели смысла" из-за того, что газопровод был почти достроен, а имело смысл обсуждать с Меркель, как предотвратить использование газопровода в качестве инструмента "шантажа" со стороны России. Москва отрицает подобные обвинения.
Соединенные Штаты и Германия едины в защите своих союзников, представляющих восточный фланг НАТО, против "агрессии" со стороны РФ, отметил Байден.
"Мы едины в защите наших союзников из восточного фланга НАТО против агрессии со стороны России", — сказал Байден на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
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