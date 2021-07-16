ВАШИНГТОН, 16 июл — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что США и Германия обсуждают "практические меры" по "Северному потоку 2". США и Германия запускают партнерство для поддержки энергобезопасности

Канцлер ФРГ находится в пятницу в Вашингтоне с официальным визитом.

Американский лидер рассказал, что повторил в беседе с Меркель свою обеспокоенность проектом газопровода "Северный поток-2".

"Мы абсолютно едины во мнении, что России нельзя позволить энергию в качестве оружия, в качестве инструмента принуждения или угрозы против своих соседей", — указал Байден. Меркель: позиции Германии и США по проекту "Северный поток 2" различаются

На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Вашингтоне Байден признал наличие разногласий с Германией по вопросу строительства газопровода.

"Мои взгляды по "Северному потоку 2" были давно известны. Добрые друзья могут расходиться во мнении", — сказал Байден.

"Мы с канцлером попросили наши команды изучить практические меры, которые мы могли бы предпринять совместно, и то, будет ли энергобезопасность и безопасность Украины укрепляться или ослабляться, исходя из российских действий. Посмотрим", — добавил лидер США.

По его словам, на момент его вступления в должность дополнительные санкции "не имели смысла" из-за того, что газопровод был почти достроен, а имело смысл обсуждать с Меркель, как предотвратить использование газопровода в качестве инструмента "шантажа" со стороны России. Москва отрицает подобные обвинения. На Украине потребовали компенсацию за "Турецкий поток"

Соединенные Штаты и Германия едины в защите своих союзников, представляющих восточный фланг НАТО, против "агрессии" со стороны РФ, отметил Байден.

"Мы едины в защите наших союзников из восточного фланга НАТО против агрессии со стороны России", — сказал Байден на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Россия в последние годы также заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

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