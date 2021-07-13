В Киеве рассказали, что может стать компенсацией за "Северный поток-2" МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Приостановка работы "Северного потока" не оставит Европу без газа, а если и вызовет скачок цен, то только лишь на фоне эмоций и паники. Однако глобально проблему с недозагрузкой европейских ПХГ на зиму позволит решить лишь запуск "Северного потока-2" вкупе со снятием ограничений на прокачку.

Поставки по действующему трубопроводу "Северный поток" приостановлены до 23 июля. По данным операторов ГТС Германии, это связано с ежегодным плановым техобслуживанием. График работ был заранее согласован с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа, говорится в сообщении.

Ранее "на каникулы" уходил другой магистральный газопровод — "Ямал-Европа". На время ремонта "Газпром" использовал запасы газа в своих ПХГ в Европе для поставок потребителям. Сообщалось, что эти запасы за время ремонта трубопровода снизились, а стоимость газа на европейском спотовом рынке после небольшой коррекции поднялись выше 415 долларов за тысячу кубометров. В начале июля цены росли до 466 долларов за тысячу кубов.

"Небольшим сюрпризом стало решение "Газпрома" не бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину на июль, несмотря на ремонт ключевых газопроводов. Это две недели назад привело к росту цен на газ выше отметки в 400 долларов", — высказался в этой связи аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.

ЕМКОСТИ ПУСТЕЮТ

Слишком высокие для летнего периода цены негативно влияют на спрос и темпы закачки газа в ПХГ, а это означает, что необходимые для успешного прохождения зимнего сезона запасы не пополняются своевременно. По данным аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александра Осина, нынешний уровень запасов на 15,5 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет на эту дату (63,82%), а также самый низкий за всю историю ведения базы GasInfrastructureEurope с 2011 года. За май и июнь отставание выросло на 4 пункта. Китай принес в жертву своих, чтобы сдержать цены на нефть

"Плановые ремонты двух главных экспортных магистралей российского газа лишь увеличат темпы отбора из ПХГ. При сохранении этих темпов заполнения к зимнему сезону уровень запасов едва достигнет 70% при норме 92%", — прогнозирует аналитик.

Однако опрошенные агентством "Прайм" эксперты напоминают, что плановый ремонт — обязательное ежегодное, заранее согласованное действие, которое касается всех трубопроводов. Об этом было известно давно, и рынок успел заложить новость в цены.

"Без ремонта не обойтись, и он, судя по стандартной практике, пройдет достаточно быстро, возможно, с опережением сроков. Более того, традиционно на профилактику отключают по одной нитке, а не обе сразу, так что никакого сокращения поставок не ожидается", — рассуждает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков.

Паника на рынке может возникнуть лишь на эмоциях — именно так было после приостановки поставок по "Ямал-Европе". Сейчас в Германии на спотовом рынке цены ниже, чем на аналогичных хабах в Голландии и Британии, поскольку там они сильнее зависят от цен на СПГ в Азии и уже превышают 500 долларов за тысячу кубов. "На фоне паники в Германии, больше ориентированной на трубопроводный газ, цены могут немного приблизиться к голландскому хабу", — прогнозирует он.

По словам Кауфмана, летом объем запасов газа в хранилищах в любом случае растет, поскольку потребление падает.

"Основное потребление приходится на зимний отопительный сезон, но темпы роста запасов, конечно, могут временно снизиться", — отметил он.

ЦЕНЫ РАЗГОНЯЮТСЯ

Эксперты указывают, что на цену газа влияет вовсе не приостановка работы газопроводов и не отказ "Газпрома" от заказа дополнительных мощностей транзита через Украину. Киев добивается антимонопольного расследования в Европе против "Газпрома"

"Корень зла" кроется в том, что основной объем СПГ на мировом рынке уходит в Азию, где цены выше и спрос стабильный. Оснований ждать спада потребления газа в азиатских экономиках нет — они активно восстанавливаются после коронакризиса и до конца года как минимум поддержат котировки СПГ на текущих уровнях. Таким образом Азия невольно играет на руку позициям "Газпрома" в Европе. Те же американские поставщики при прочих равных продают свой СПГ тем, кто предложит больше — в данном случае азиатским контрагентам. Европейцам, которые не могут столько платить, остаются разговоры о диверсификации поставок и снижении зависимости от России.

"Конечно, при таких ценах желающих активно пополнять хранилища будет немного. С другой стороны, мало оснований надеяться на ценовой спад. Разве что решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти может качнуть маятник в обратную сторону, поскольку во многих контрактах есть привязка к нефти. Поэтому покупать газ все-таки будут, хотя, возможно, в меньших объемах. Но даже в этом случае у "Газпрома" в этом году есть все шансы побить доковидный рекорд по поставкам", — говорит Юшков.

Российская компания за первые шесть месяцев этого года увеличила поставки газа в дальнее зарубежье более чем на четверть, почти до 100 млрд кубов. "За счет сокращения эффекта низкой базы расчетов во втором полугодии прирост поставок газа в Европу оцениваем в 18% год к году", — прогнозирует Осин.

УСЛОВИЯ ДИКТУЮТ ПРОДАВЦЫ

Конечно, Европа может сокращать покупки газа до возможного в текущей ситуации минимума, панически раздувать цены на газ и даже обвинять "Газпром" в шантаже. Однако полноценным решением проблемы является лишь запуск "Северного потока-2", уверены эксперты.

Российский газовый гигант осознанно не увеличивает поставки через Украину, намекая Европе на то, что без "Северного потока-2" дефицит может сохраниться, а цены останутся на высоких относительно исторических значений уровнях. В такой ситуации европейские партнёры "Газпрома", скорее всего, продолжат поддерживать реализацию проекта, если не будут напрямую скованны американскими санкциями, считает Кауфман.

"Газпром" ожидает, что первая нить заработает уже в августе. Если европейцы разрешат продолжению "Северного потока" — газопроводу OPAL — функционировать на полную мощность, а "Северному потоку-2" работать на своей инфраструктуре в Европе, есть шанс увеличить объемы поставок. Тогда в сентябре-начале ноября европейцы успеют закачать хоть что-то.



Сейчас крайне важно своевременно принять решение по OPAL. В середине июля Европейский суд правосудия должен вынести решение по иску Польши, которая настаивает, что "Газпром" может использовать OPAL лишь на 50%. Сейчас разбирательства в разгаре, и ситуация такова, что европейцы могут встать на сторону российской компании. Миру угрожает дефицит нефти

Снижаются и опасения по поводу того, что после парламентских выборов в Германии к власти придут агрессивно настроенные к России политики, которые продавят ужесточение мер против "Северного потока-2". По мнению Юшкова, максимум, что они могут — препятствовать уходу уже имеющихся ограничений, например, распространения 50-процентного ограничения мощности газопровода на морском участке у берегов Германии.

Осин полагает, что в среднесрочной перспективе для "Северного потока-2" сохраняются "точечные" риски, которые связаны с периодическими претензиями транзитеров, недополучивших денег в бюджет. Но в целом позиция ОПЕК+ по добыче нефти, сохранение высокого уровня ликвидности на мировых рынках и динамика спроса создают базу для роста цен на газ при сохранении на ближайшие годы "рынка продавца".