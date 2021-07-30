ВАШИНГТОН, 30 июл — ПРАЙМ. США не смогут помешать "Северному потоку-2", несмотря на угрозы в конгрессе, считают опрошенные РИА Новости эксперты. В Германии затрудняются назвать сроки решения по заявке Nord Stream 2

Группа американских сенаторов-республиканцев грозит блокировать назначения в министерство финансов США, если администрация президента Джо Байдена не введет новые санкции против газопровода "Северный поток-2".

"Конгресс может бушевать сколько угодно, но ни он, ни Байден (не смогут остановить строительство — ред.)", — сказал профессор международных дел Университета Питтсбурга Майкл Бреннер. По его словам, это будет "пустой тратой времени".

"У Вашингтона два интереса: прежде всего, ослабить Россию, а также продавать более дорогой полученный в США сжиженный природный газ по экономическим и политическим причинам. Поэтому мы так навязываем СПГ по всему региону, используя давление, шантаж и прочее", — заявил Бреннер.

При этом он напомнил, что проект "Северный поток 2" инициировала Германия, которой нужен российский газ после решения остановить работу АЭС в Германии. Депутат дал оценку выступлению республиканцев по "Северному потоку - 2"

"Существующий трубопровод через Украину недостаточен, ненадежен из-за нестабильности страны и более дорог. Ни один германский канцлер не может даже подумать о том, чтобы остановить законченный трубопровод", — сказал Бреннер.

Финансовый аналитик и бывший банкир Мартин Хатчинсон заявил, что сомневается в том, что призыв сенаторов сможет добиться успеха.

"Эта чертова штука практически закончена. Вероятно, это изначально было тщетной попыткой. США, как обычно, слишком резко реагируют", — сказал Хатчинсон о трубопроводе. В Сенате США требуют ввести новые санкции против "Северного потока-2"

В среду оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что "Северный поток 2" построен на 99%, судно "Академик Черский" полностью завершило свои работы.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.